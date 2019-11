Le monde de la lutte est encore en deuil suite au rappel à Dieu de Pape Dia, frère et manager de Bombardier. Cette nouvelle est survenue ce dimanche dans l’après-midi.

En effet, tombé malade depuis quelques temps, il a été même évacué en France pour se soigner en compagnie du B52 de Mbour. Et ce dernier est de retour au Sénégal pensant que son défunt frère se sentait bien. Malheureusement, il a fini par rendre l’âme. En cette douloureuse circonstance, Lutte Tv présente ses condoléances à Bombardier et à toute sa famille et au monde de la lutte.

Lutte TV