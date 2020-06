Ils sont nombreux les membres du monde de la lutte qui continuent à faire des publications pour montrer au public les moments qu’ils ont partagé avec le défunt marabout. Et lors d’un baptême qui avait eu lieu au domicile de l’ancien promoteur, le défunt fils de Serigne Babacar Sy était venu pour marquer sa présence et représenter la famille Sy de Tivaouane. Et avant de quitter le lieu, il avait prié pour le Lion de Guédiawaye Balla Gaye 2 qui a fait un statut pour exprimer sa douleur.

