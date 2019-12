L’international Sadio Mané a joué au père Noël pour les enfants d’un hôpital. L’enfant de Bambali a distribué câlins et cadeaux à des enfants émus. Coiffé d’un bonnet rouge et blanc, Sadio Mané a créé la surprise à Liverpool. La fierté du football africain a rendu visite aux enfants et adolescents hospitalisés, déguisé en père Noël.

