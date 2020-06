L’esprit d’ouverture de Serigne Papa Malick Sy n’avait pas de limite et il fut d’ailleurs un grand sportif qui entretenait de bonnes relations amicales avec certains comme le coach de Papa Sow et Modou Lô, Diabong. Et ils ne se séparaient jamais. Pour montrer sa tristesse, Diabong a publié des statuts pour présenter ses condoléances à tout le peuple sénégalais.

