Vous souffrez d’arthrose ou de douleurs articulaires ? Il est possible de les soulager grâce à des solutions naturelles qui peuvent venir compléter ou soutenir un traitement médical.

Le gingembre

Cet anti-inflammatoires peut réduire les douleurs articulaires notamment les douleurs et inflammation causées par l’arthrite.

Faites bouillir un litre d’eau puis intégrez des fines tranches de gingembre au moment de l’ébullition. Laissez bouillir 15 minutes. Retirez du feu et laissez infuser 15 minutes. Filtrez et buvez jusqu’à 4 tasses par jour.

Le curcuma

Puissant anti-inflammatoire, chaque jour vous pouvez consommer 4 pincées de curcuma à intégrer dans vos plats.

Vous pouvez aussi mélanger une cuillerée de curcuma à du miel. Vous pouvez aussi le prendre sous forme de gélules.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant utilisation chez la femme enceinte et l’enfant.

L’argile verte

Source naturelle de minéraux et d’oligo-éléments, l’argile a des propriétés antalgiques et décontractantes remarquables. Elle soulage aussi les problèmes d’inflammation.

Mélangez dans de l’eau tiède, de l’argile jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Posez une compresse sur la zone douloureuse et appliquez l’argile en couche épaisse. Laissez poser pendant 2 heures. Vous pouvez renouveler tous les jours sans dépasser les trois semaines d’utilisation.

Le bicarbonate de soude

Versez 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans l’eau du bain. Plongez-vous 20 minutes dans le bain. Ne pas rincer en sortant. A renouveler jusqu’à disparition de la douleur.

