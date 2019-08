Le mariage est l’un des plus beaux moments de notre vie. L’homme d’affaires Aly Diakité et Fanta Dama se sont dits oui, et pour célébrer ce moment, ils ont organisé une cérémonie royale.

Le couple malien basé en France a mis tous les moyens qu’il faut pour faire plaisir à ses griots, invités et proches. Limametti.com souhaite un heureux ménage au couple.