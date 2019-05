45 Photos: Madinatou Salam : Serigne Bass intronise Serigne Saliou Thioune sur Ndiguel de Serigne Moutakha

Le Ndiguel vient de tomber. Présent à Madinatou Salam, ce dimanche, pour la cérémonie funéraire après le rappel à Dieu de Cheikh Béthio Thioune, mardi dernier, le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre a rapporté le ndiguel de Serigne Moutakha Mbacké aux talibés. « Quand une communauté est rassemblée dans l’islam, il faut que quelqu’un dirige. Le khalife a demandé que Serigne Saliou Thioune soit le successeur de son défunt père », a indiqué Serigne Bass Abdou Khadre.

Le porte-parole du khalife a invité « tous les frères, les femmes et la famille de Serigne Béthio Thioune à s’unir autour de Serigne Saliou Thioune ». Toutefois, il a demandé à tous de témoigner le respect et la déférence de qu’il faut aux épouses du défunt Cheikh.

Serigne Bass Abdou Khadre a appelé la famille et tous les thiantacounes à perpétuer l’œuvre de Cheikh Béthio Thioune, notamment tout ce qu’il faisait à l’occasion du Magal de Touba et du Thiante que Cheikh Bétio organisait chaque année.

Il a assuré le soutien de Touba envers les talibés et notamment lors du Thiant de Serigne Béthio. Enfin, Serigne Bass Abdou Khadre a appelé tous les talibés à respecter le Ndiguel ainsi donné par le khalife général des mourides.