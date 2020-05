Pour cicatriser vite et bien, notre peau a besoin de certains nutriments spécifiques. Les conseils du nutritionniste Raphaël Gruman.

Les lentilles

Cuites, les lentilles apportent 3,3 mg de fer pour 100 g. Celui-ci facilite la coagulation et la synthèse du collagène. Pour mieux l’assimiler, ajoutez de la vitamine C durant le même repas: jus de citron, dés de poivron, persil ciselé… Si vous les aimez, le foie de veau et le boudin noir restent des champions incontestés des apports en fer. Découvrez ici 9 façons de cuisiner les lentilles corail.

Le poulet

Sa chair est riche en zinc (et encore plus la chair grise de la cuisse, par rapport à la chair blanche des filets), un facteur de nombreuses réactions nécessaires à la formation des cellules. On s’offre donc une cuisse de poulet (sans la peau pour éviter un excès de graisses) mais aussi du poisson ou des fruits de mer pour faire le plein de zinc. Découvrez ici 8 recettes faciles avec une cuisse de poulet.

Le kiwi

Le kiwi vert apporte 85 mg de vitamine C pour 100 g, le jaune… 163 mg! Cette vitamine intervient dans la synthèse du collagène, constituant de la peau. On les adopte dès le matin au petit déjeuner, et on intègre également dans ses menus d’autres champions des teneurs en vitamine C: fraises, poivron, persil… Découvrez ici 8 recettes express avec des kiwis.

Le cresson et les épinards

Ils contiennent de la vitamine K qui favorise la coagulation du sang, ainsi que le bon état des tissus conjonctifs en général. On pense donc aux salades de cresson, à assaisonner avec de l’huile de colza et du jus de citron ou des épinards que l’on peut préparer d’une douzaine de façons. Chou vert et brocolis font aussi partie des végétaux les mieux pourvus en vitamine K.

L’huile de colza

L’huile de colza est riche en acides gras polyinsaturés, dont le déficit retarde la formation des membranes cellulaires et la cicatrisation (en plus de favoriser la sécheresse de la peau). On l’adopte pour préparer la vinaigrette avec du jus de citron ou du vinaigre de cidre, mais on ne la cuit pas: les acides gras polyinsaturés résistent mal aux hautes températures.

Surtout, on mange suffisamment

Pas question de se mettre au régime quand on sort d’une opération chirurgicale et qu’on veut bien cicatriser (on ne parle pas d’une coupure mais d’une plaie plus importante). Il faut des apports énergétiques suffisants: chez l’animal, des études ont montré qu’en une semaine, une réduction de presque la moitié des apports alimentaires entraînait des anomalies dans la formation des fibres de collagène, et qu’après 4 mois, c’était toute la production de collagène qui était réduite. C’est d’ailleurs pourquoi les régimes à répétition finissent par abîmer la peau !

