Ils deviennent de plus en plus nombreux les lutteurs qui restent établis aux États Unis pour mener d’autres activités. En effet, depuis des années la lutte traverse des moments difficiles et beaucoup de lutteurs concèdent des saisons blanches. C’est ainsi que Konia de Pikine a pris les airs pour se rendre au pays de l’oncle Sam où il mène une très belle vie luxueuse avec sa famille composée de sa femme et son fils.

