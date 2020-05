[DIAPORAMA] Pour hydrater la peau, on connaît toutes les bienfaits du karité ou de l’huile d’argan. Mais auriez-vous pensé aux petits pois ou aux pensées sauvages pour apporter à votre peau un petit coup de fouet ? On vous donne les recettes à faire vous-même.

Quand on a la peausèche, on est naturellement plus sensible aux agents irritants (savons, détergents, laine, transpiration) et aux agressions extérieures comme le vent ou les pollens. L’usage quotidien d’un produit émollient, qui hydrate la peau est donc conseillé car cela permet de réduire les démangeaisons et aussi de prévenir l’éventuelle apparition de plaques d’eczéma.

Mais de plus en plus de femmes se détournent de leurs produits hydratants habituels pour préférer des actifs plus naturels. Des petits pois à l’avoine en passant par les pensées sauvages : voici 6 actifs hydratants en osmose avec la peau, pour prendre soin de votre peau sèche naturellement.

