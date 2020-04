Lors de son point quotidien, le ministère de la Santé a annoncé 6 cas communautaires détectés dans la région de Thiès, ce mercredi 29 avril 2020. Cependant, selon le médecin chef de la région, le Dr Malick Ndiaye, le ministère s’est trompé.

En effet, pour lui, il y a en réalité 2 cas communautaires et 5 cas contacts qui ont été détectés à Thiès et non 6 cas communautaires, rapporte Libération Online.

Article publié par Sanslimites

L’article 6 cas communautaires à Thiès : Le médecin chef de la région dément le ministère de la Santé est apparu en premier sur Snap221.info.