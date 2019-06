6 Photos: À la découverte de Miss Sénégal du Canada

Sunubuzz a découvert dans les réseaux sociaux plus particulièrement sur la page facebook de Bisecollection, cette belle sénégalaise qui a représenté le Sénégal à Miss Africa Canada, MAANA PIREYRE, 20ans, franco-sénégalaise et étudiante en communication à l’UQAM.

« on peut dire que j’ai découvert une facette de moi que je ne connaissais pas auparavant. Il y a un grand nombre de choses que je n’aurais jamais pensé faire avant, comme m’inscrire à Miss Afrique Canada par exemple. Je sais que cette aventure m’apportera énormément pour mon développement personnel et je suis sûre que j’en sortirais gagnante, peu importe à quel moment celle-ci s’achèvera pour moi. Nous, candidates, gagnons avant tout, des connaissances, des amies, de bons moments partagés et surtout une belle expérience de vie » narre t elle.