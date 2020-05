Maintenant qu’on est déconfinées et qu’on peut à nouveau marcher sur la plage, nos jambes ont besoin d’une « mise en beauté ». Petit guide en sept étapes pour les rendre plus séduisantes.

Etape 1 : on les gomme

Avant d’épiler, d’hydrater ou d’appliquer un autobronzant, il est essentiel de bien exfolier ses jambes pour les débarrasser de toutes les cellules mortes qui les ternissent. La première fois, on choisit un vrai gommage à grains, à base de sucre, de sel ou de noyaux broyés dans une texture crémeuse ou huileuse, pour éviter les tiraillements et satiner les jambes. Ensuite, une fois par semaine, on peut troquer son gel douche contre un gel douche exfoliant. En partant des pieds, on remonte vers les cuisses avec des mouvements circulaires pour relancer la microcirculation.

Sur le même sujet

La check-list des bons gestes pour l’épilation

Epilation : la check-list des bons gestes

Notre conseil : insistez un peu sur les talons et les genoux, là où la peau est plus épaisse.

Etape 2 : on les épile

En investissant dans un « chauffe cire » électriquecomme chez l’esthéticienne, qui la maintient à la température adéquate tout au long de l’épilation. Ou on choisit un épilateur électrique dernière génération. Ils s’utilisent aussi dans le bain ou sous la douche et sont dotés d’accessoires qui limitent la douleur.

Notre conseil : mieux vaut s’épiler pour avoir deux à trois semaines de tranquillité et affaiblir la pilosité à la longue que d’avoir à se raser tous les jours.

Etape 3 : on les tonifie

Profitez de chaque occasion pour faire un peu de marche, car cette activité douce booste la circulation sanguine et affine les jambes. Préférez aussi les escaliers aux escalators : une bonne occasion de faire travailler les muscles des jambes et les fessiers.

On pense aussi au modelage : pour affiner les jambes, casser la cellulite fibreuse et drainer la cellulite aqueuse, rien de mieux que le palper rouler chez un kiné ou en institut. La cure minceur de Cellu M6, inspirée de l’acupuncture, stimule les fonctions d’élimination des cellules graisseuses, relance les échanges circulatoires et raffermit en agissant aussi sur les cellules du derme. Adapté également, le palper rouler japonais, réalisé dans le rituel minceur Aroma Blend de la marque Decléor en institut.

Etape 4 : on les allège

Pour soulager les jambes lourdes, on les surélève le plus souvent possible, on ne les croise pas en position assise pour éviter l’apparition de varicosités, et on évite de rester debout trop longtemps… On peut aussi effectuer le modelage du fer à cheval : encercler les chevilles avec ses pouces et index, formant un anneau autour de la jambe, et remonter en maintenant une légère pression jusqu’en haut de la cuisse.

Notre conseil : associez à cette gestuelle un produit contre les jambes lourdes, riche en actifs veinotoniques et décongestionnants comme le ruscus, le marron d’Inde, le ginkgo biloba, qui soulagent illico, et encore plus s’il est bien frais.

Etape 5 : on les teinte

Pour des jambes halées plus vraies que nature, rien ne vaut l’autobronzant. L’effet d’optique du bronzage estompe la cellulite et les rend plus sexy. Avec une formule teintée et une texture mousse qui facilite l’application, on évite les faux pas. Après une exfoliation en douceur pour éliminer les cellules mortes, on applique en lissages rapides, en évitant les zones où la peau est plus épaisse comme les genoux, les malléoles et les talons.

Notre conseil : bien aussi les gels teintés sans autobronzant. Ils s’appliquent comme un fond de teint et colorent illico la peau. Les derniers, formulés comme des BB crèmes, cachent les imperfections (boutons, petits vaisseaux, rugosités) et s’éliminent à l’eau.

Etape 6 : on les embellit

En appliquant une huile sur toute la jambe. Riche en omégas 3 et 6, elle nourrit la peau, et l’illumine aussi en laissant un fini soyeux. Certaines sont parsemées de particules nacrées pour mieux accrocher la lumière. Sublimes sur peaux dorées, elles mettent en valeur le bronzage.

Notre conseil : choisissez une huile pailletée et l’appliquer sur toute la longueur du tibia pour que la jambe paraisse plus mince !

Etape 7 : on les masse comme les Chinoises

Tous les soirs, on tapote ses jambes pour booster la circulation, les oxygéner et éliminer les toxines :

On commence par tapoter l'extérieur de la jambe en utilisant son poing et en descendant, pour suivre le méridien de la vésicule biliaire. On remonte ensuite à l'intérieur de la jambe pour aller dans le sens de la circulation veineuse. On continue en massant par petits mouvements circulaires avec la pulpe du pouce la partie interne de la jambe en suivant le tibia et en insistant sur deux points, à 6 centimètres au-dessus de la cheville et juste sous le genou. On frotte ensuite l'ensemble de la jambe par grands mouvements avec la paume de la main. On finit par des lissages de bas en haut, du dessous du pied jusqu'à l'aine, en variant les lissages doux qui jouent sur la lymphe, et plus appuyés pour activer la circulation sanguine, et encore plus en profondeur afin d'agir sur le muscle.

A lire aussi :

10 gestes pour mincir du bas presque sans effort Docteur, j'ai des plaques rouges sur les jambes Jambes lourdes : quels aliments privilégier

Inscrivez-vous à la Newsletter Top Santé et recevez gratuitement votre livret de recettes légères et gourmandes

Bonjourdakar

L’article 7 étapes pour de belles jambes est apparu en premier sur Snap221.info.