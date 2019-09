De retour de la mosquée, Le vendredi, 20 septembre, Pr Iba Der Thiam est trouvé dans son salon en train de griffonner des notes. La télé éteinte, il est concentré, penché sur ses feuilles blanches. Le décor en dit long sur la passion livresque de l’homme. Une passion particulièrement orientée vers l’Histoire.

Désigné par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) comme membre du comité chargé de rédiger l’Histoire du Développement scientifique et culturel de l’Humanité, Pr Iba Der Thiam n’aura donc vécu que pour l’Histoire. Admis à la retraite depuis 2006, (il est né le 26 février 1937 à Kaffrine), l’éminent professeur continue depuis 13 ans, de partager, gratuitement, sa connaissance, à des étudiants en Licence et Maîtrise.

A l’entrée de son salon, un cendrier vide est déposé sur une petite table, placée près d’un fauteuil tirant vers le jaune, et autour duquel des livres sont épars sur la moquette. Un tableau accroché au mur, listant les recommandations de Cerno Souleyman Baal, et d’autres, au moins deux où on lit ’’Dieu est Grand’’ en arabe.