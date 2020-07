L’Afrique a produit plusieurs grands footballeurs dans le monde. D’Asamoah Gyan à Samuel Eto’o et Didier Drogba, les stars africaines du football pullulent un peu partout à travers le monde.

Ces légendes du football sont devenues des superstars et des modèles pour de nombreuses personnes à travers le monde. Avec leurs énormes gains en tant que professionnels du football dans les grands clubs, ces joueurs possèdent des propriétés luxueuses, y compris des manoirs et des véhicules coûteux.

Parmi certaines de ces magnifiques voitures, citons la Mercedes Mclaren SLR, qui s’est avérée un choix particulier pour la plupart de ces footballeurs africains.

L’ancien attaquant du Sénégal, El Hadji Diouf, et le vétéran du Nigeria, Obafemi Martins, ont tous les deux des modèles similaires.

Drogba possède également un élégant SL65 d’une valeur de 164 000 £ sur le marché actuel. Le capitaine du Togo à la retraite, Emmanuel Adebayor, n’a pas hésité à faire étalage de son luxueux manoir et de ses voitures. Emmanuel Adebayor, à deux reprises, a offert à son ami ghanéen et acteur comique, Funny Face, un Range Rover et, récemment en 2020, une autre toute nouvelle voiture.

Découvrez donc des photos des magnifiques voitures les plus chères de sept joueurs.

1. Samuel Eto’o – Bugatti Veyron (1,25 M £)

2- El Hadji Diouf – Mercedes McLaren SLR (400 000 £)

Obafemi Martins – Mercedes SLR McLaren cabriolet (335 000 £)

Emmanuel Adebayor – Aston Martin DBS ( 168 000£)

Didier Drogba – Mercedes SL65 (164 000£)



John Obi Mikel – Bentley Continental GT (145 000£)

Sulley Muntari – Lamborghini Gallardo (135 000£)

Crédit: Yen at Crabbitmedia

