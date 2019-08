L’actrice Ghanéenne Juliet Ibrahim et le musicien Nigérian Iceberg Slim conjugueraient le verbe aimer au passé en croire la suppression soudaine de toutes les photos de son amoureux sur son compte Instagram et du faite que le couple ne s’affichait plus ensemble depuis quelques temps.

Très amoureux et très tape à l’oeil dans les débuts de leur relation amoureuse , les amoureux avaient des tatouages assortis , ils n’hésitaient pas à étaler leur solide relation amoureuse sur les réseaux sociaux par de beaux clichés , ils étaient devenus en plus des partenaires d’affaires .

Mais depuis quelques temps au lieu de photos glamour , c’était des citations sous entendus , des messages codés sur les relations amoureuses que l’actrice postait .

Juliet Ibrahim a fini par supprimer toutes les photos de son petit ami sur son compte Instagram.