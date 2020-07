Comment éviter les piqûres de moustiques en été ? Voici 8 astuces validées par les autorités sanitaires pour éloigner les indésirables…

Ça y est, c’est (enfin) la saison des longues soirées d’été avec le barbecue, les amis, la famille… et les moustiques, évidemment !

Le saviez-vous ? Ce sont uniquement les moustiques femelles qui piquent, puisqu’elles ont besoin de sang pour se reproduire. Vecteurs de nombreuses maladies (le paludisme et la dengue, par exemple), les moustiques sont attirés par le gaz carbonique (CO2) que l’on émet par la bouche et par le nez lors de la respiration, mais aussi par la chaleur émise par le corps (ils percoivent les infrarouges) et par certaines molécules présentes sur la peau – l’acide lactique et l’ammoniaque, par exemple.

La citronnelle, les ultrasons et les bracelets anti-moustiques sont inefficaces

Comment éloigner les moustiques ? Primo, en zappant quelques idées reçues totalement inutiles… si ce n’est dangereuses. Ainsi, les moustiques ne sont pas du tout attirés par la lumière : il n’est donc pas utile de manger / de prendre l’apéritif / de préparer les grillades dans le noir pour se protéger. Le vent ne les fait pas fuir non plus : aucun intérêt, donc, de dormir avec un ventilateur allumé – c’est même nocif pour les voies respiratoires !

Deuzio, en ne cédant pas aux sirènes du marketing : ainsi, contrairement à un préjugé très tenace, la citronnelle n’a qu’un pouvoir répulsif très limité contre les moustiques. Les bougies, crèmes et lotions à la citronnelle sont donc à éviter… Enfin, les bracelets anti-moustiques, les dispositifs à LED ou à ultrasons ou encore les applications anti-moustiques sur smartphone n’ont aucun intérêt prouvé par la Science.

