Le President Macky Sall est arrivé ce mardi au Japon en provance de Biarritz où il a pris part au sommet du G7.

À Yokohama le Chef de l’État va participer à La septieme Conférence Internationale sur le Développement de l’Afrique de Tokyo. La Ticad est organisée à l’initiative du gouvernement japonais conjointement avec les Nations unies, le Programme des Nations unies pour le développement, la Commission de l’Union africaine et la Banque mondiale.

Selon une source de limametti.com “Plus de 4 500 participants sont attendus dans la plus grande conférence internationale organisés au Japon, incluant des chefs d’États et de gouvernements, ainsi que des représentants d’organisations internationales et régionales, du secteur privé, d’ONG et de la société civile”