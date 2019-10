Le Patron de la SENTV Bougane Gueye se souviendra à jamais de cette année 2019 marquée par une série de départs de ces journalistes et animatrices . Après Khady Ka , c’est au tour de Salma, la belle animatrice qui rayonne sur le petit écran de la SENTV de faire ses valises . Mais contrairement aux autres , le motif de son départ s’inscrit dans une logique de suivre ses projets bien définis. D’ailleurs c’est une rupture à l’amiable , aucun problème avec ses collègues et particulièrement son patron Bougane. Comme toute personne il faut savoir partir au bon moment si nous avons cette envie de réaliser ses rêves ou atteindre nos objectifs fixés . Néanmoins on peut ne pas parler d’une rupture définitive car la SENTV a toujours été une seconde famille pour l’animatrice Salma . En attendant de revoir cette charmante demoiselle , admirez toute sa classe et sa splendeur dans ses magnifiques sagnsés.