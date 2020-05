[DIAPORAMA] Rôtie, grillée, braisée… la cuisse de poulet est une viande qui s’adapte à toutes les envies culinaires. Découvrez des idées de recettes pour votre prochain « poulet du dimanche ».

La saveur neutre de la cuisse de poulet autorise toutes les associations : herbes (estragon, basilic, thym, romarin, etc.), épices (paprika, curry, raz-el-hanout, piment d’Espelette mais aussi la vanille), sauce soja, citron, orange, miel…

Seule une cuisson suffisamment longue (au four, dans une cocotte ou un tajine…) permet de révéler sa chair à la fois tendre et goûteuse. Mais vous pouvez également tricher, si vous manquez de patience ou de temps, et la faire cuire deux fois plus rapidement dans un autocuiseur.

Autres avantages de cette volaille : à l’achat, elle coûte nettement moins cher que la viande rouge et elle favorise la satiété. Si vous faites attention à votre ligne, il faut juste laisser de côté la peau, où se concentrent les lipides et le cholestérol. La cuisse de poulet passe alors sous la barre des 10 g de lipides pour 100 g de viande.

