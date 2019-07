8ème de finale CAN 2019 : -L’Ouganda, un adversaire historiquement compliqué pour les Lions

Le vainqueur de Maroc-Bénin retrouvera au tour suivant celui d’Ouganda-Sénégal.

Même si on respecte l’équipe, on ne craint pas le Sénégal », a déclaré Sébastien Desabre. Confronté cette semaine à une grogne de ses joueurs autour de la question des primes, le technicien français estime que cet épisode a paradoxalement soudé ses hommes.

Sur leur route, le Sénégal d’Aliou Cissé est prévenu. Qualifiés avec davantage de points que leurs rivaux du jour, les Lions de la Teranga n’ont pas montré les mêmes certitudes collectives ni la même qualité de jeu. Conscient de ces limites frustrantes, le sélectionneur s’est dit sur ses gardes face à cet attelage de joueurs locaux si différent de son équipe d’expats, qui plus est privée de son gardien n°1 Edouard Mendy, forfait. « Chez nous c’est compliqué, nos joueurs sont très cotés. Ils partent très tôt. L’Ouganda, ce sont des joueurs du cru », a relevé Aliou Cissé. « C’est un football qu’on connait. On a eu la chance de jouer la Tanzanie, le Kenya.

L’Ouganda, c’est un cran au-dessus. Miya, Aucho, ce sont de bons joueurs, très structurés, très costauds défensivement. C’est pas le Kenya et la Tanzanie. » A bons entendeurs…Le Sénégal et l’Ouganda s’affronte en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Une rencontre qui s’annonce intéressante, même si sur le papier l’avantage est du côté des Lions de la Teranga. Le match aura lieu ce vendredi, à partir de 19h GMT. Découvrez en chiffres l’historique des confrontations entre ces deux nations.

Avec deux victoires et une défaite, le Sénégal a terminé 2e du groupe C. L’Ouganda aussi occupe la 2e place de son groupe, mais avec seulement quatre points (une victoire, un nul, une défaite). Les Lions font partie des meilleures attaques du tournoi, avec cinq buts marqués. Or, les Cranes ont seulement fait trembler les filets à trois reprises. Défensivement, les hommes d’Aliou Cisse ne se sont inclinés qu’à une reprise, alors que leurs adversaires ont encaissé trois buts.

Cranes et Lions de la Teranga se sont affrontés à trois reprises. La première fois, c’était en éliminatoires de la Coupe du monde 2014 à Kampala, en 2012. Le match s’était terminé sur un score nul d’un but partout (1-1). Un an après, les deux équipes se sont retrouvés dans le même tournoi, mais en match retour cette fois ci. Le résultat du match était en faveur du Sénégal qui l’emporte par 1-0, à Dakar. La dernière confrontation, c’était en amical, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0).

*