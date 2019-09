“Je m’appelle Aïcha Ndaw, j’ai 23 ans, je suis née et j’ai grandi à Paris, puis je suis venue vivre à Dakar à l’âge de 14 ans où j’ai fait mon lycée de la 3ème à la 1ère. Je suis ensuite allée à Londres pendant 1 an ou j’ai fait ma Terminale, puis j’ai décidé de retourner au Sénégal pendant 2 ans. Je suis rentrée à Paris où je suis actuellement en 2ème année d’école de stylisme.”, révèle la perle rare. Pour elle être manequin n’est pas sa principale activité mais c’est un plus.