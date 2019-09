Juriste de formation, Thierno Bocoum est titulaire d’un diplôme de troisième cycle d’Etude Supérieure en Communication.

Le mémoire de recherche qui sanctionne le cycle d’étude a porté sur « le e-politique au Sénégal : Enjeux et perspectives ».

Il est également titulaire d’un Master en sciences de gestion et en droit des affaires internationales et s’est inscrit au Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques, organisme doté du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies pour l’obtention du Master d’Etudes Diplomatiques Supérieures.