Me Wade, une encyclopédie vivante mais méconnue ! On entend souvent qu’un héros n’est pas intéressant du tout à jouer parce que un héros, c’est un héros car il n’a jamais peur de rien. Une expression qui suciste une réflexion approfondi dans son contexte mais heureusement que l’Afrique en compte des héros mondialement reconnu.

Dit on qu’un Héros nous pouvons l’être une fois par hasard ; honnête homme il faut l’être toujours.” et dans ce cas notre continent n’a pas besoin de fabriquer des héros car il y en a plusieurs comme Nelson Mandela et Me Abdoulaye Wade.

Sur ce, le Sénégal particulièrement l’Afrique doit rendre à Abdoulaye Wade ce qui appartient Abdoulaye Wade, raison pour laquelle le mouvement JCAW ( Jeunes Cadres de Wadistes ) se sont fait véritable plaisir d’écrire ce message pour ce grand homme.

En cette date du 29 Mai 2020, notre Papi national et international , le grand maître du temple PDS aura 94 Ans et cette date ne doit pas passer inaperçu pour le Sénégal, l’Afrique, le monde entier particulièrement dans le monde Politique et historique.

Qu’on ait 34 ans, 64 ans ou 94 ans, l’âge ne compte pas pour quelqu’un comme vous, on peut être vieux à trente ans, et jeune à quatre vingts ans la vieillesse n’a aucune emprise sur ta jeunesse éternelle de ton coeur qui nous apporte chaque jour du bonheur.

En 2020 c’est un an plus à partager avec vous Me Wade. Une seule prière nous tiens en coeur nous MJCAW c’est “Ne change pas, ne bouge pas, reste avec nous plus de long temps, la jeunesse de votre continent a besoin de votre connaissance président.”

On dit souvent “Quand un vieillard meurt c’est une bibliothèque qui brûle” je dirais que tu ne disparaîtra pas si tôt car tu es plus qu’une bibliothèque mais une université car vous possédez l’intelligence le souvenir du passé, des projets pour le demain et bonheur d’aujourd’hui. Durant de ta vie, tu travailles, on voit, le développement, on voit, et en fin vous nous avez fait rêvé aussi les états unis d’Afrique.

La jeunesse sénégalaise à travers MJCAW ( mouvement des jeunes cadres Wadistes) piloté par le président Alioune Badara Kane, cherche d’une façon originale à vous rendre hommage de cette belle journée d’anniversaire que tu mérites qui est réelle bénédiction.

Toi notre grand maître vous vous êtes donné corps et âme pour l’acceptation de la liberté des senegalais et des africains mais aussi de la démocratie d’où le nom du Parti démocratique senegalais. Me Wade le défenseur panafricaniste.

Me Abdoulaye Wade, président de la République et defenseur des intérêts de son peuple. Nous nous souvenons encore fraîchement de vos grands chantiers d’envergure mais aussi du NEPAD un projet que vous aviez mis sur pied en compagnie d’autres de vos homologues africains.

En tout pour bien vous decrir nous pouvons même écrire un genre d’encyclopédie pour révèles tes compétences, vos ambitions menées, entreprises, réalisées et réussies avec succès pour le Sénégal et l’Afrique voire le monde entier.

Une guerre que vous n’avez jamais ceseer de mener partout dans le monde allant même à sacrifier à ton Bonheur, à celui de votre famille jusqu’à même a sacrifier ta vie. Ta tendresse et ta gentillesse résonnent dans ton coeur et nous inspire au quotidien. Président Wade, tes enfants et petits enfants vous souhaitent un merveilleux anniversaire pour tes 94 ans.

Alioune badara kane

Président du mouvement Jcaw

