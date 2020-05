Le 29 avril 2020, professeur Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, se confiait à un confrère de la place. Il a fait des précisions relatives à la convention du PDCI-RDA pour désigner son candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

« C’est une occasion pour moi pour faire la lumière sur cette affaire afin de ne pas intoxiquer les militants. Le Bureau Politique du 19 décembre 2019 a décidé pour la Convention de désignation du candidat du PDCI-RDA, à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, les dates du 06 juin 2020 pour les conventions locales, régionales et du 12 au 14 juin 2020, pour la Convention Nationale. C’est ce qui a été décidé. Mais, il ne faut surtout pas oublier que la Côte d’Ivoire est confrontée au COVID-19 dont le chiffre des contaminés est galopant. Les militants du PDCI-RDA vivent en Côte d’Ivoire donc concernés par cette pandémie. Nous regardons l’évolution de la situation. Cependant, la conduite à tenir dépendra du Bureau politique qui est l’organisateur de la Convention ».

Les propos du N°2 du PDCI-RDA qui s’inscrivent crânement dans l’actualité, appellent à des questionnements que des militants ne manquent pas de poser à la rédaction du Nouveau Réveil. « Le format de la convention du PDCI-RDA va-t-il être maintenu ou changé ? D’autant plus que le temps presse et que la date de certaines étapes a déjà expiré » interrogent-ils. Pour preuve, avait dit professeur Guikahué, « sinon, les travaux préliminaires sont achevés. Nous devrions aller en Bureau politique le 25 mars 2020 quand la pandémie du Coronavirus a éclaté ».

Aussi, a-t-il livré des détails sur l’organisation de ladite convention. « Je voudrais profiter de l’occasion que vous m’offrez pour expliquer les différentes étapes de l’organisation de la convention de désignation du candidat du PDCI-RDA qui est un parti très démocratique. Le PDCI n’est pas comme un parti qui se lève un matin pour désigner son candidat. Le PDCI ne fonctionne pas comme ça. Le Bureau politique du 14 novembre 2019 a validé la proposition du Président du Parti en me désignant comme Coordonnateur de la Convention.

Aka Ange Isaac, Narcisse N’Dri et Maurice kakou Guikahué

Ce même Bureau politique a instruit le Coordonnateur qui venait d’être désigné de présenter au prochain Bureau politique, fixé au 19 décembre 2019, le thème, les dates, les participants et la structure du Comité d’organisation. Le 19 décembre 2020, nous avons présenté les propositions et le Bureau politique a arrêté les décisions suivantes:

1- Les dates : le 06 juin 2020: Conventions éclatées, régionales. Du 12 au 14 juin 2020: Convention Nationale.

2- Le thème suivant a été adopté: « Le PDCI-RDA. Expérience et Sagesse pour le changement de la Gouvernance et la construction d’une Côte d’Ivoire réconciliée, unie et prospère.

3- Le Bureau politique a fixé le quota des délégués des Grands Conseils Régionaux par région politique et autorisé la participation à la Convention des structures spécialisées (UFPDCI et JPDCI).

4- Enfin, la structure du Comité d’organisation a été adoptée: Le Superviseur, Le Coordonnateur, La Coordination, Le Comité d’organisation pratique, Le Comité scientifique.

Le Comité d’organisation a travaillé et arrêté des propositions qui doivent être validées par le Bureau politique pour devenir des décisions. C’est pour cette raison qu’une réunion du Bureau politique avait été convoquée par le Président du Parti pour statuer sur des points qui sont entre autres : les critères d’éligibilité; Le comité d’analyse des candidatures, Le chronogramme des opérations (appel à candidatures, analyse des candidatures, proclamation des candidatures retenues, campagne électorale et élection du candidat du PDCI-RDA).

Le Comité est prêt. Dès que la situation sanitaire du pays va le permettre, le Président va convoquer le Bureau Politique et nous allons dérouler notre programme. En ce qui concerne les dates, des simulations sont faites avec les différentes dates en fonction de la sortie de crise. Tout est prêt et je demande aux militants de rester à l’écoute et d’aller se faire établir les certificats de nationalité »

Au départ étaient donc prévues des conventions éclatées dans toutes les délégations du Pdci, ainsi que des conventions dans les délégations générales à l’extérieur du pays. Et ensuite la convention d’Abidjan qui devrait proclamer les résultats des conventions éclatées. A présent, avec la nouvelle donne, que va faire le parti pour être dans le calendrier du choix de son candidat tout en respectant ses propres textes ? Malgré le COVID-19, dont l’éradication ne sera pas totale avant fin juin 2020, quelle nouvelle stratégie penser pour faire avancer les choses ? Surtout que le président Alassane Ouattara tient à organiser les élections en octobre.

