Marie Paula Sylva est une femme entrepreneur ,philanthrope sénégalaise, qui vit entre Malabo , Dakar et Madrid.

Paula a passé son enfance aux Îles Canaries précisément à Tenerife où elle a fait ses études supérieures dans les sciences des lettres et langues, puis elle s’est rendue à Madrid pour finalement obtenir son Máster en Organisation d’évènement institutionnel et protocole.

Présidente de l’association Sitoé Diatta qui offre aux femmes démunies l’accès à des protections hygiéniques. Elle est là fondatrice de l’agence Quinas Sport Management basé au Portugal. D’ailleurs l’une des rares sénégalaises dans le milieu sportif.

