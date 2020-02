L’élection présidentielle américaine de 2020, cinquante-neuvième élection présidentielle américaine depuis la première de 1788-1789, aura lieu le 3 novembre 2020. Le président en fonction, Donald Trump, est candidat à l’obtention d’un second mandat.

JOE BIDEN

L’ancien vice-président de Barack Obama a officialisé sa candidature à l’investiture du Parti démocrate, après plusieurs mois de réflexion. «Les valeurs fondamentales de cette nation, notre rang dans le monde, notre démocratie même, tout ce qui a fait l’Amérique, est en jeu. C’est la raison pour laquelle j’annonce ma candidature à la présidence des Etats-Unis», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Depuis sa crise cardiaque à l’automne dernier, Bernie Sanders a dû plusieurs fois rassurer les électeurs sur son état de santé. Mais à 78 ans, le doyen de la course à l’investiture démocrate reste très populaire, surtout auprès des jeunes et aborde les premiers scrutins des primaires en bonne position.

Bernie Sanders

Déçu en 2016, où il a échoué lors de la primaire face à Hillary Clinton, l’ancien journaliste va tenter de prendre sa revanche en restant sur la même ligne : réglementer la finance, créer un système d’études supérieures gratuit, établir un salaire minimum et une assurance maladie pour tous, financée par l’impôt…

Pete Buttigieg

À 38 ans, il est le benjamin des candidats à l’investiture du Parti démocrate et n’a pour expérience politique que son mandat de maire de South Bend (100 000 habitants), la principale ville du nord de l’Indiana, fonction qu’il a quittée au 1er janvier pour se consacrer entièrement à sa campagne. Son nom, que beaucoup d’Américains peinent à prononcer, est d’origine maltaise.

Ancien consultant chez McKinsey, il met surtout en avant son expérience militaire : il a travaillé comme agent du renseignement pour la Navy, posté pendant plusieurs mois en Afghanistan en 2014. Il est officier de réserve.

Centriste en économie, progressiste sur les questions sociétales – il est homosexuel et a épousé son compagnon en 2018 – très à l’aise sur les estrades, sensible aux questions d’environnement même s’il n’a jamais présenté de programme politique détaillé, Buttigieg fait d’abord campagne sur son tempérament optimiste et sur la nécessité d’un saut générationnel.