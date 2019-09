L’iphone 11 d’apple a Un nouveau système à deux caméras qui élargit vos horizons. La puce la plus rapide sur le marché. Toute une journée d’autonomie pour en faire plus entre deux charges. Et pour des souvenirs qui font rêver, la meilleure qualité vidéo sur un téléphone.

Un look prêt à vous tomber dans l’œil. En six couleurs

Ça prend vraiment du talent pour rater une photo.

Tout nouveau système à deux caméras. Passez du grand-angle à l’ultra grand-angle. L’interface repensée tire parti du champ visuel étendu pour vous montrer ce qui sort du cadre – et vous permettre de le capter d’un toucher. Et vous pouvez filmer et retoucher vos vidéos comme vous le faites pour vos photos. Avec la caméra la plus populaire au monde entre les mains, vos perspectives viennent de changer.

Recadrage

Inclinaison

Filtres

Image montrant la fonction de recadrage dans iPhone.Image montrant la fonction d’inclinaison dans iPhone.Image montrant la fonction d’application de filtres dans iPhone.

Une qualité d’image vidéo jamais vue sur un téléphone. Les deux caméras d’iPhone 11 produisent des vidéos 4K à 60 ips incroyablement nettes. Avec son champ visuel quatre fois plus grand, l’ultra grand-angle est idéal pour immortaliser les scènes d’action – votre chien en train d’attraper un frisbee, par exemple. Si vous filmez un concert, comme le récital de piano de votre enfant, la captation sonore suit le cadrage et s’amplifie dès que vous zoomez. Et maintenant, vos vidéos sont aussi faciles à retoucher que vos photos.

Nouvelle caméra ultra grand-angle. Belles photos à l’horizon. En primeur sur iPhone, la caméra ultra grand-angle offre une vue quatre fois plus vaste. Captez des paysages qui s’étendent à l’infini. Des scènes de concerts inoubliables. Et des photos de vacances qui mettent toute la famille en vedette sans rien enlever au panorama.

Le mode Nuit voit le jour. Fini les photos à l’aveuglette avec le nouveau mode Nuit. Il s’active automatiquement en faible éclairage, pour des images d’une qualité surprenante. Oubliez le flash : les couleurs sont plus naturelles et vos clichés, plus lumineux.

Amenez vos portraits ailleurs. Avec des styles de portraits nouveau genre, des options d’éclairage inédites et les deux caméras d’iPhone 11, plus rien n’arrête vos photos. Le mode Portrait s’adapte même à vos sujets de prédilection, comme votre animal de compagnie ou votre personne préférée.

HDR intelligent de nouvelle génération. Avec l’apprentissage machine, le HDR intelligent porte mieux que jamais son nom. Il détecte les personnes et les traite différemment du reste de la photo. Les visages sont rehaussés de hautes lumières et d’ombres gracieuses. Les tons chair sont parfaitement naturels. Et le coucher de soleil en arrière-plan ne perd rien de son éclat.

Passez de la photo à la vidéo, sans retenir votre souffle.

Commencez à filmer en moins de deux avec QuickTake. Pour basculer vite fait du mode photo au mode vidéo, gardez le doigt sur le déclencheur. Vous en avez pour un moment? Glissez le bouton vers la droite pour continuer à tourner. En extérieur, la puce A13 Bionic fait appel à l’apprentissage machine pour suivre automatiquement les sujets en mouvement.

Souriez pour le slofie. Tout a l’air plus cool à 120 ips. Prenez la pose, saluez la compagnie ou laissez flotter votre chevelure au vent. Et mettez-en encore plus dans vos selfies avec la nouvelle caméra TrueDepth de 12 Mpx. Tournez iPhone sur le côté, et la caméra dézoome automatiquement pour élargir le cadre.

Le verre le plus robuste sur un téléphone intelligent.

À l’avant comme à l’arrière, le verre est renforcé au moyen d’un double échange d’ions.

Résiste à l’eau à une profondeur deux fois plus grande.

iPhone 11 résiste à l’eau jusqu’à 30 minutes à une profondeur maximale de 2 mètres – deux fois plus profond que pour iPhone XR1.

Des couleurs fidèles à elles-mêmes.

ACL Liquid Retina. L’écran intégral affiche tous vos contenus avec un réalisme saisissant.

True Tone. Adapte la balance des blancs à la température de couleur de la lumière ambiante.

Touchez ou soulevez pour sortir de veille. Votre iPhone est prêt quand vous l’êtes.

Contact tactile. Les interactions simples sont encore plus rapides avec les menus contextuels et les raccourcis.

Rechargé pour veiller tard.

Toute une journée d’autonomie. Matériel et logiciels font équipe pour tirer le maximum de la batterie. Et avec la recharge rapide, vous pouvez faire le plein en moins de temps

Une vraie puce de Pro.

iPhone 11 et iPhone 11 Pro sont dotés de la puce la plus rapide sur le marché. Avec l’impressionnante A13 Bionic, vitesse et fluidité sont toujours de la partie. La puce se montre économe dès qu’elle le peut pour faire durer la batterie aussi longtemps que possible. À vrai dire, l’A13 Bionic est si évoluée qu’elle a des années d’avance sur ses semblables.

Côté sécurité et simplicité, Face ID surpasse Touch ID. Haut la main.

Le mode de reconnaissance faciale le plus sécuritaire sur un téléphone. Face ID déverrouille votre iPhone instantanément, et il est encore plus sûr que Touch ID. Authentifiez-vous dans les apps, accédez à vos comptes et payez avec Apple Pay d’un seul regard. Même la configuration se fait en un clin d’œil.