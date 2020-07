Encore de nouveaux scandales sur la table du gouvernement en place. Si l’affaire Moustapha Cissé Lo, Yakham Mbaye et Farba Ngom reste encore très fraîche dans la mémoire collective, il faudra surtout s’attendre au pire. Dans un enregistrement long d’une heure de temps écouté par Walf Quotidien, Moustapha Cissé Lo y est allé de ses révélations. En cause, la réfection du Building administratif et les financements de l’Anpej et de la Der. L’ex-président du Parlement de la Cedeao a pointé du doigt d’autres scandales. A le suivre, il y en a à frire et à bouillir. Gestion de la Sonacos, mouvements colossaux d’argent investis lors de la campagne électorale présidentielle… Tout y passe.

Cet article A peine rétabli, Moustapha Cissé balance un nouveau audio scandaleux d’1h de temps est apparu en premier sur Sunubuzz.