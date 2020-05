Depuis quelque temps, Cyril Hanouna est à la tête de l’émission « À prendre ou à laisser » sur C8. Hier, lundi 25 mai, plus aucune trace d’un candidat qui s’appelle Samy. En début d’émission, le papa de Lino et Bianca a décidé d’expliquer la situation particulière : « Ce soir, on n’a pas un mais deux nouveaux candidats ».

L’animateur s’est emmêlé les pinceaux en présentant d’abord le candidat évincé : « Samy, Samy… t’es où Samy ? Samy il est parti ! Exactement ! Je vous explique l’histoire. Samy, en fait, on s’est rendu compte qu’il avait déjà travaillé avec la production. Et on n’a pas le droit, forcément. Donc on a dû le sortir. Et Samy on l’embrasse fort, voilà, s’il veut, il viendra nous voir en ami. Et le pauvre, ce n’était pas du tout de sa faute ».

Il a donc été remplacé par Axel, surnommé Tintin. Sur le plateau, tous les candidats sont séparés par une du plexiglace afin d’éviter toute contamination. Cyril en avait d’ailleurs déjà parlé à nos confrères de Télé Loisirs : « Le plateau est assez grand pour accueillir les 24 candidats espacés à plus d’un mètre. Moi aussi j’ai des marques au sol pour ne pas être trop proche des candidats et je ne pourrais évidemment pas être tactile avec eux ».

Le jeu avait cartonné sur TF1 entre 2004 et 2010, il était présenté par Arthur avant d’être repris sur C8 en 2014 par Julien Courbet. C’est désormais au tour de Cyril Hanouna de tenter l’expérience, en espérance qu’elle soit plus réussie que celle de son ami… Affaire à suivre.

