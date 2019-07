Abbé Jacques Seck : “Il faut beaucoup prier pour le Sénégal”

Selon Abbé Jacques Seck, du sommet de l’Etat, jusqu’à la racine, nous devons tous prier. Imams, Prêtres, Khalifes, Évêques, entres autres, que chacun d’entre nous, dans sa chambre, prie Dieu pour qu’il protège le Sénégal, parce que ça ne va pas.

Paix…

“Si nous Lui (Dieu) demandons sérieusement, l’Esprit Saint va secouer les choses et l’Esprit malin (Satan) va nous laisser en paix. Et là, ceux qui vont gouverner, gouverneront parce qu’ils ont été élus pour ça et les autres feront ce qu’ils doivent faire pour que la République soit ce qu’elle doit être“, demande l’imam chrétien, Prêtre musulman”.

Prière…

D’après Abbé Seck, il faut beaucoup prier pour le Sénégal, parce que Satan est capable de tout, surtout que jusqu’à récemment, le Sénégal était cité comme modèle, en Afrique noire, de démocratie, de convivialité entre religions, etc.

Exception à thésauriser…

“Personne ne doit nous gâcher cette chance. Ni politiciens, ni Imams, ni Prêtres. Que tout le monde fasse en sorte que la paix coule comme un fleuve immense dans ce pays. Tout ce que nous demanderons à Dieu pour le Sénégal, Il l’exaucera“, déclare-t-il.

Diversité…

Poursuivant ses propos, il confie : “Vous ne pouvez pas construire la Nation, si vous ne commencez pas par le petit village et la maison où vous êtes. Que chacun de nous fasse en sorte que dans sa famille, il y ait une entente. On peut construire le Sénégal dans la diversité”.