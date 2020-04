Entre Abderrazak Hamdallah et les Lions de l’Atlas, c’est je t’aime moi non plus. L’attaquant autant de plusieurs scandales pour ses positions par rapport à l’équipe nationale du Maroc fait de nouveau amende honorable.

Dans un chat avec le site LionsdelAtlas, l’attaquant d’Al Nassr laisse la porte ouverte à un retour. Lui qui a annoncé sa retraite internationale en novembre 2019. « Inchaalah. Le rêve de chaque joueur est de porter le maillot de l’équipe nationale« , a t-il confié le meilleur buteur de la planète en 2019.

Une déclaration sur laquelle a rebondi Mustapha Hadji, sélectionneur adjoint. « La porte de l’équipe nationale est ouverte à tous les Marocains de par le monde. L’incident qui s’était produit est désormais oublié. Je communique avec lui, et j’espère qu’il reviendra bientôt. Je suis sûr qu’il a son mot à dire. S’il ne s’agissait que de moi, Abderrazak Hamdallah devrait intégrer le Onze national le plus vite possible« , a confié le Joueur africain de l’année 1998.

Africa Top Sports

