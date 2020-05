Sunu Lamb a donné la parole à coach Habib Diabong pour savoir si Baye Mandione, Gouye Gui et Abdou Diouf ont les moyens de se produire dans cette forme de sport de combat. Eh bien, le spécialiste de la boxe, du judo et de MMA donne des assurances concernant nos lutteurs. Selon Diabong : “Abdou Diouf, Gouye Gui et Baye Mandione peuvent pratiquer le MMA. La chance qu’ils ont, c’est la pratique de la lutte pure. Mais tous tous les trois ont des lacunes en boxe anglaise. Quand je parle de boxe anglaise, c’est juste comment savoir donner des coups de poing, des directs, des crochets des uppercuts et savoir faire des esquives rotatives et latérales. Aussi, le MMA demande beaucoup de sacrifices sur le plan mental et sur le plan combattivité”. Dit coach Habib Diabong.

