«Le virus s’est bien installé dans le district Dakar Ouest. Il faut continuer la sensibilisation. A Yoff, les plupart des jeunes ne respectent pas les mesures d’hygiène et les gestes barrières. Il y a des rassemblements dans les rues et marchés sans précaution. Ils sont tout le temps dans la rue et croient toujours que la maladie n’existe pas. C’est regrettable ! Résultat : Yoff est le premier foyer de contamination du district Dakar Ouest. Après, c’est Ouakam, Ngor et Mermoz-Sacré Cœur qui suivent.

Les gens doivent respecter les mesures édictées. Il y a beaucoup de cas communautaires et ce sont souvent des cas asymptomatiques. Au-delà, il faut multiplier les dépistages par jour. Je salue l’initiative du ministère de la Santé et de l’action sociale de procéder à mille dépistages par jour. Il faut faire plus et procéder à des dépistages massifs dans les marchés et les lieux de concentration humaine. Si les gens ne sont pas disciplinés en ignorant les normes sanitaires, le virus va continuer à se propager.»

Lequotidien Journal d’informations Générales

