L’interpellation n’a pas échappé aux autorités de l’Etat. La décision de raser des cantines et le bâtiment abritant le marché Sandaga de Dakar a fait réagir le poète Amadou Lamine Sall selon qui « Un patrimoine aussi puissant ne se rase pas ».

Et la réponse du ministre de l’Urbanisme n’a pas tardé: « Il n’est pas prévu de le raser. Ce sont les cantines aux alentours qui vont être rasées afin de permettre le début du projet », précise Fofana dans une note parvenue à Seneweb.

Et d’ajouter : « On verra après la démolition des cantines ce qu’on fera avec les « pro-reconstruction à l’identique » et les pro Réhabilitation ce que nous ferons du bâtiment historique ».