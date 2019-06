Abdou Karim SALL : “J’invite ces gens-là à croire en Dieu et à laisser Macky Sall travailler”

La manifestation de l’opposition l’a trouvé ce vendredi à Saly où se déroulait la revue annuelle du ministère de l’Environnement et du développement durable. Cela n’a pas empêché Abdou Karim SALL, cité par Le Quotidien, de tirer à boulets rouges sur les protestataires.

Selon lui, «il y a des gens qui ont leur pétrole et leurs allumettes pour mettre le feu dans ce pays».Qualifiant les opposants de «rancuniers», l’ancien directeur de l’ARTP,, qui n’est toujours remplacé, estime qu’ils se sont ligués avec des étrangers pour déstabiliser le régime de Macky SALL. «L’élection présidentielle est derrière nous, il faut que ceux qui s’agitent comprennent qu’il n’y aura pas de deuxième tour parce que le Président Macky Sall a largement gagné ces élections.

Donc, le second tour qu’ils espéraient n’aura pas lieu dans la rue. J’invite ces gens-là à croire en Dieu et à laisser le Président Macky Sall travailler. Ils veulent jouer les prolongations pour créer des troubles dans ce pays en se liguant avec des forces obscures. Nous savons que leurs télécommandes sont à l’étranger et, en collaboration avec des Sénégalais, tentent de mettre le feu dans ce pays», soutient Abdou Karim SALL.

walf