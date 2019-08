Me Abdoulaye Wade qu’il s’allie avec X, Y et Z, ce n’est pas ça qui peut empêcher l’Alliance pour la République (Apr) de dormir, selon Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement et du Développement Durable.

» Je disais la dernière fois à Sonko qu’on ne fait pas du neuf avec du vieux. Je pense qu’il est en train de se chercher, mais qu’il sache que la solution ne peut être Abdoulaye Wade dont le parti est en état de décomposition avancé. En plus, Sonko a tellement habitué les Sénégalais à des contrevérités, qu’il n’est plus crédible », confie Abdou Karim Sall.

D’après le ministre l’Environnement et du Développement Durable, Ousmane Sonko a dit beaucoup de chose qui n’ont pas résisté à la vérification. Il avait dit qu’il était prêt à faire la lumière sur l’affaire des 94 milliards. Quand il a été convoqué par ses collègues de l’Assemblée nationale, il a refusé de déférer à la convocation

» Cela n’enlève en rien le fait que l’Assemblée puisse jouer son rôle. L’enquête parlementaire c’est du ressort de l’Assemblée. La personne la mieux indiquée pour lui permettre de faire son travail, c’était Ousmane Sonko et il s’est débiné. Même chose pour la question du pétrole. Je ne pense pas qu’il ait répondu à l’appel à témoin. Je ne prête donc plus attention à ce qu’il fait ou dit « , poursuit M. Sall.

senego