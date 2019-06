Abdou Karim Sall très engagé pour la revalorisation du parc du Niokolo-Koba

La nature a doté le Sénégal d’un parc avec une superficie de 913 000 hectares. Le parc du Niokolo-Koba offre un paysage riche et très varié où se concentrent presque toutes les espèces végétales et animales des savanes de l’Afrique de l’Ouest.

Il est surplombé par quelques petites collines et est traversé par le fleuve Gambie et ses deux affluents, Niokolo-Koba et Koulountou.

Inscrit comme site du Patrimoine mondial et Réserve de la biosphère internationale, notre mission est de préserver ce joyau de toutes agressions.

Nous ne ménagerons aucun effort pour réussir cette mission malgré qu’il y ait des personnes mal intentionnées en complicité avec quelques uns de nos agents qui agressent le parc et y mènent des activités illicites.

À ceux-là, nous leur mèneront une guerre sans merci.

Par ailleurs, pour la majorité des forces de défenses et de sécurité qui sont conscientes de leur mission malgré les conditions parfois difficiles, je leur adresse mes encouragements et prends l’engagement de les mettre dans les meilleures conditions pour mener à bien leur mission.

Abdou Karim SALL