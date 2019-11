Le directeur général du Train Express Régional (Ter) Abdou Ndéné Sall était l’invité de Rfm matin de ce vendredi 8 novembre. L’ancien ministre et prétendant au fauteuil de maire, a exprimé son ambition pour la cité religieuse de Tivaouane.

Destination Tivaoune, un projet touristique

« On veut que Tivaouane soit une ville lumière du tourisme religieux. Macky Sall a beaucoup fait pour cette ville religieuse. Et c’est une chose concrète que personne ne peut nier », dit-il.

Les projets de l’Etat

S’agissant de la grande mosquée, il révèle que « le président de la République est prêt et n’attend que les autorités religieuses de Tivaouane pour démarrer. Pour ce qui est de l’hôpital, on ne peut pas toujours attendre l’État. Les autorités religieuses vont apporter leur soutien, plus la communauté Tidiane ».

Ambitions municipales « cachées »

Par rapport aux élections locales, il explique qu’il n’a aucune ambition d’être le maire de la ville car c’est le président de la République qui a choisi le maire Diagne Sy Mbengue.

Esquive du débat sur le 3ème mandat

Concernant le débat autour du 3e mandat, il indique qu’il y a ce qu’on appelle la discipline et la réflexion stratégique du parti. Et c’est pour cela qu’ils ne doivent pas parler du mandat de Macky Sall.