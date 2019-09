Le professeur en hôtellerie, Abdou Aziz Kane est rappelé à Dieu, hier, jeudi, précisément vers 19 heures à Dakar. La prière mortuaire se tient aujourd’hui, à la Mosquée Abass Sall et son enterrement au cimetière musulman de Yoff.

Ainsi, les cérémonies de récital de Coran et autres prières, sont prévues demain samedi, à Sud Foire, en face de l’école Sénégal/Japon.

Leral présente ses condoléances à la famille Kane, Dièye et en particulier, au Directeur des affaires administratives et financières du Lagon, à Maguette Dieye, Lamine DIèye, Youssou Dieye et à sa femme Nogoye .