L’ancien Premier Ministre et président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) s’est prononcé sur le discours du Chef de l’Etat, note le journal Observateur.

Selon Abdoul Mbaye,le Chef de l’Etat a abdiqué. »On a engagé une bataille contre le coronavirus.

Quelques mois après on a décidé de l’arrêter, de s’en remettre au comportement des citoyens, après une période d’endormissement de l’économie.

Dès lors, qu’on abandonne la lutte, il faut montrer de manière très nette ce que l’on veut faire pour relancer l’économie. Or, dans le discours du Chef de l’Etat, on parle de futur.

Quand on a des statistiques précises, ça concerne la Covid-19,mais dès qu’on parle d’économie, ce sont des chiffres globaux qui sont lancés et on est incapable d’avoir une idée précise de ce qu’il faut.

Par exemple sur les 60 milliards FCFA, consacrés à l’agriculture, on ne parle pas de la part réservée aux intrants, celle de la production, des régions concernées, etc.(…).

Quand la crise arrive il faut de la compétence pour relever le défi, malheureusement avec Macky Sall, ça fait défaut.

