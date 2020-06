L’affaire opposant l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye à son ex épouse Aminata Diack est loin de connaitre son épilogue. Cette affaire a été évoquée, ce jeudi à la Cour suprême de Dakar qui a été saisi par le président de l’ACT qui contestait la peine qui lui a été infligée par la Cour d’appel. Et l’ancien Premier vient d’avoir une victoire partielle. Ce, parce qu’il ne va plus allouer la somme de 100 millions F CFA à son ex-épouse Aminata Diack. La Cour suprême a cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel qui l’avait condamné à payer ledit montant à son ex-femme. La Cour suprême a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Ziguinchor. Cette juridiction va seulement juger les parties sur les intérêts civils qui ont été cassés par la Cour suprême.

Cependant, la peine avec sursis qui a été infligée à Abdoulaye Mbaye est maintenue.

Pour rappel, le chef de file de l’ACT avait été condamné, le 6 août dernier, à un an assorti du sursis pour usage de faux et tentative d’escroquerie. De plus, il devait payer une amende d’un million de francs CFA au Trésor public et 100 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts à Aminata Diack qui réclamait un milliard de francs CFA. Un verdict qui avait surpris Abdoul Mbaye, relaxé en première instance.

Article publié par Sanslimites

