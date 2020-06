Le fondateur de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) affirme que le président de la République, Macky Sall, a un gros problème avec la réalité économique.

«Il semble plus à l’aise avec les négociations pétrolières, notamment quand Petrotim est l’interlocuteur», raille Abdoul Mbaye. Lorsque, dans un entretien accordé au Financial Times, le président de la République évoque une éventuelle récession si la pandémie de la covid-19 perdure, son ex-Premier ministre lui rappelle que la récession est déjà. Il l’accuse également de tronquer régulièrement les chiffres de la production agricole. «La réalité d’une récession était pourtant facile à envisager en raison de la fin des mensonges possibles sur des productions agricoles s’emballant, celle aussi d’une croissance économique avec pour locomotive l’investissement public dès lors que l’excès d’entêtement de l’Etat ne le permet plus», affirme Abdoul Mbaye. Puis il poursuit: «Avant que le secteur privé ne puisse prendre le relais d’un État souffrant de son endettement excessif, la crise de la Covid-19 a atteint et même bloqué à la fois secteur public et secteur privé. Il n’a jamais été raisonnable d’envisager une croissance de 3% en 2020. Et 2021 restera une année très difficile». Pour rappel, au début de la pandémie, le président Macky Sall évoquait une possible baisse de trois points de la croissance, passant de 6 à 3%. Aujourd’hui, la croissance est presque nulle. La Banque mondiale avance le chiffre de 1% pour le continent africain.