L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye estime que, la manifestation du collectif « No Lank » interdite et réprimée confirme que la démocratie sénégalaise est en recul et les violences policières contre les manifestants et des journalistes est la preuve d’une dictature instaurée par le régime en place.

Il a fait cette déclaration dans l’émission Grand Jury de la Rfm.

Le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail a ajouté que les raisons avancées par les autorités pour interdire cette manifestation contre la hausse du prix de l’électricité ne sont pas fondées et cela traduit la peur du régime face au succès des organisations citoyennes.

igfm