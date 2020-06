Abdoul Mbaye ne va plus allouer la somme de 100 millions FCfa à son ex-épouse Aminata Diack. La Cour suprême a cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel, qui le condamnait à verser ce montant à son ex-épouse. La chambre criminelle a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Ziguinchor. Mais cependant, la peine avec sursis qui a été infligée au le président de l’ACT est maintenue.

Pour rappel, Abdoul Mbaye avait été condamné, le 6 août dernier, à un an assorti du sursis pour usage de faux et tentative d’escroquerie. De plus, il devait payer une amende d’un million de francs CFA au Trésor public et 100 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts à Aminata Diack qui réclamait un milliard de francs CFA. Un verdict qui avait surpris Abdoul Mbaye, relaxé en première instance.