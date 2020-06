Ancien Premier ministre sous Macky Sall, Abdoul Mbaye explique, les raisons l’ont poussé à embrasser le métier de banquier.

De l’amour pour l’économie et le panafricanisme…

Les qualités professionnelles d’Abdoul Mbaye ne sont pas à débattre. L’éminent banquier fait des révélations sur les choix qui l’ont poussé à embrasser une carrière de banquier. Son amour pour l’économie mais aussi sa profonde croyance au panafricanisme ont accentué son souhait de devenir banquier. “Je croyais à la nécessité pour les pays africains de s’unir pour relever le défi d’un développement pensé comme l’amélioration du bien-être des populations”.

… Au prestigieux poste à la Bceao

Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) et ancien Directeur général de la Bhs, de la Cbao et de la Bst de souligner : “Il me fallait choisir une institution prestigieuse. Ce fut la Bceao qui avait engagé le processus de recrutement des cadres ressortissants des États membres de l’UMOA. J’ai postulé et j’ai été recruté…”.

