Abdoulatif Coulibaly se prononce sur Aliou Sall et son allocution avec le coran

Le nouveau ministre porte-parole de la présidence de la République, Abdoulatif Coulibaly, n’a pas attendu longtemps pour ouvrir le feu sur les détracteurs de Aliou Sall.

Sur les ondes de la Rfm, l’ancien journaliste s’interroge : « est-ce qu’un seul des accusateurs de Aliou Sall a le courage de mettre sa main sur la Coran, ou sur la bible, pour dire ‘‘ce que je dis sur Aliou Sall je le jure sur Dieu que c’est vrai. Je ne crois pas qu’ils aient le courage. »

Pour l’ex-ministre de la culture du gouvernement précédent, « le courage de l’homme et sa détermination expliquent son innocence de la façon la plus claire. Et également de balayer les accusations portées contre lui. Quand vous êtes un homme de foi, il faut avoir le courage et la détermination et être sûr de vous pour prendre votre main et de jurer sur le Coran, sur la bible ou sur la Tora. »