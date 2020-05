L’épidémie de coronavirus apparue au Sénégal il y a deux mois ‘’ne faiblit pas’’, a souligné samedi le ministre de la Santé qui appelle à un ‘’engagement plus marqué, en particulier des communautés’’ dans la lutte contre la maladie.

’Le constat majeur est que l’épidémie ne faiblit pas. En effet, ces trente derniers jours, le nombre de cas positifs de covid-19 a plus que quintuplé, passant de 190 cas à 1024 entre le 02 avril et aujourd’hui, avec une augmentation des cas dits communautaires’’, a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, lors du point mensuel sur la situation de l’épidémie.

91 nouvelles contaminations au covid-19 ont été rapportées ce samedi, ce qui porte à 1115 le nombre total de personnes infectées depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, il y a deux mois jour pour jour.

Si les mesures et les stratégies de riposte jusque-là ‘’mises en œuvre par le gouvernement ont permis de garder la situation sous contrôle’’, le ministre souligne néanmoins que ‘’la progression de la maladie, qui touche désormais 11 régions sur 14, indique clairement qu’il faut engagement plus marqué, en particulier des communautés’’. Il avait à ses côtés la directrice de la Santé, Marie Khemesse Ngom Ndiaye, le directeur du centre des opérations d’urgence, Docteur Abdoulaye Bousso, le Pr Moussa Seydi, Coordonnateur national de la prise en charge médicale des patients, le Directeur de l’Institut Pasteur et le Directeur du Samu national.

Selon lui, ‘’seul une application rigoureuse des mesures, tirée d’une grande discipline individuelle collective, peut nous permettre de vaincre le coronavirus et de mettre fin à ses ravages sur notre société’’.

Au lendemain de la célébration de la Fête du Travail, les ‘’premiers mots’’ du ministre sont allés aux travailleurs de la santé en ‘’première ligne’’ dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

’’Les personnels de santé et de l’action sociale, toutes professions confondues, partout sur le territoire, dans le public comme dans le privé, sont mobilisés et déterminés à freiner la propagation du virus’’, a-t-il dit.

Le ministre a salué ‘’leur professionnalisme et leur courage’’, sans oublier ‘’les autres acteurs impliqués dans la riposte’’.

Il a exhorté tous ces acteurs à ‘’maintenir haut le niveau d’engagement et de détermination dont ils font montre depuis le début’’.

Abdoulaye Diouf Sarr a dit avoir ‘’constamment’’ une pensée pour les personnes décédées du covid-19 et présenté ses ‘’sincères condoléances’’’ à leurs familles et à leurs proches. Il a assuré que le ministère de la Santé ‘’adapte nécessairement la stratégie de riposte à l’évolution de l’épidémie, conformément aux orientations’’ du chef de l’Etat.

Ce qui explique, selon lui, la forte augmentation du nombre de tests de diagnostic, le renforcement des capacités d’alerte, de détection, d’isolement mais aussi de traitement. Abdoulaye Diouf Sarr qui remercié et encouragé les membres du Comité national de Gestion des Epidémies et du Groupe opérationnel leur a demandé ‘’d’intégrer dans leur stratégie la prise en charge extra hospitalière des cas asymptomatiques’’.

‘’La dynamique multisectorielle et multi acteurs est un atout majeur que nous devons préserver et consolider. Elle a permis une collaboration remarquable entre les différents acteurs de l’Etat, des collectivités territoriales, de la société civile et du secteur privé’’, a-t-il dit.

Le ministre a remercié le présidence de la République pour ‘’son soutien constant, mais aussi l’ensemble des composantes de la société sénégalaise ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement’’.

Il a invité à ‘’plus de vigilance et au respect scrupuleux des prescriptions données’’ par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

