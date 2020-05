Voilà deux mois jour pour jour que la covid-19 au Sénégal faisait son entrée dans notre pays. A l’occasion le ministre de la santé et ses collaborateurs ont fait le bilan à mi-parcours. Abdoulaye Diouf Sarr qui s’est exprimé sur l’évolution de la lutte, a affirmé que l’épidémie ne faiblit pas.«Le constat majeur c’est que l’épidémie ne faiblit pas. Le nombre de cas positifs a plus que quintuplé, passant de 190 à 1114 entre le 2 avril et aujourd’hui, avec une augmentation des cas communautaires. Les mesures et stratégies jusque-là mises en place, sont certainement efficaces et ont permis de garder le contrôle jusque-là. Néanmoins, la progression de la maladie qui touche 11 régions sur 14, indique clairement qu’il faut un engagement plus marqué en particulier des communautés.

Seule une application très rigoureuse des mesures tirées d’une discipline individuelle et collective peut mettre fin à ce ravage sur notre société et mettre fin à cette épidémie a-t-il suggéré.

Diaraf Diouf Senegal7