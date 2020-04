Invité dans une émission à la 7 tv, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Action sociale, a soutenu que ceux qui accusent Youssou Ndour d’avoir gagné un marché pour l’approvisionnement en produits hydroalcooliques lui causent un tort.

« Comme beaucoup de Sénégalais, Youssou Ndour est venu apporter sa contribution pour lutter contre la pandémie. Les commandes du ministère de la Santé sont effectuées par la pharmacie nationale d’approvisionnement », précise le ministre.

Ce mardi, la cellule de communication de Youssou Ndour avait vite fait de sortir un communiqué pour démentir les informations publiées par certains organes et commentées par certaines personnalités sans s’assurer de la vérité de ce qui a été avancé. Voici, in extenso, le démenti.

« Certains titres de la place, radios et sites d’informations générales ont rapporté ce mercredi 15 avril 2020 que Youssou NDOUR a bénéficié d’un marché du gouvernement concernant des produits hydroalcooliques dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Il est regrettable que de pareilles contrevérités aient été colportées par des organes supposés sérieux.

Au contraire ! Monsieur Youssou NDOUR a contribué financièrement et mis à disposition ses moyens et son groupe de presse à l’effort national solidaire et généreux contre le covid-19.

Monsieur NDOUR se réserve le droit de saisir les instances légales et compétentes à la suite de ces mensonges éhontés et indignes ».

